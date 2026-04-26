Dopo la partita tra Inter e Torino, terminata 2-2, il difensore ha parlato ai giornalisti. Ha affermato che la squadra voleva vincere, ma non ci è riuscita, e ha precisato che mancano solo tre punti per raggiungere l’obiettivo. La sua dichiarazione è arrivata al termine del match, mentre i giocatori si stavano preparando per lasciare il campo.

di Paolo Moramarco Darmian ha analizzato il match pareggiato 2-2 contro il Torino dall’Inter. Queste le sue parole ai media al termine della sfida. Dopo la sfida pareggiata 2-2 contro il Torino, Matteo Darmian si è presentato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento dell’ Inter e il rush finale della stagione. Il difensore nerazzurro ha affrontato diversi temi: dalle notizie extracampo alla corsa scudetto, passando per il proprio momento personale e la forza mentale mostrata dal gruppo dopo un’annata complessa. LE VOCI EXTRACAMPO – «Ci arriva quello che leggiamo, ma noi rimaniamo concentrati su quello che va fatto in campo e chiudere nel migliore dei modi la stagione».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Darmian dopo Torino Inter: «Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. Mancano solo 3 punti»

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