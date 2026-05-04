Thuram non ci sta | Capisco se hai una fede diversa ma certe cattiverie non vanno bene! Ci odiano e vogliono vederci morire

Un calciatore ha espresso forte disappunto riguardo alle accuse e alle tensioni che circondano la sua squadra. In un messaggio pubblico, ha affermato di comprendere le differenze di fede, ma ha criticato le cattive parole e i comportamenti negativi rivolti alla squadra, sostenendo che ci sono persone che desiderano vederli fallire o addirittura morire. La dichiarazione riflette un momento di forte emozione legato alle recenti controversie.

Akanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I nerazzurri confermano il pilastro difensivo. Le cifre dell’accordo Alisson Juve, arrivano conferme dall’Inghilterra: la volontà dei bianconeri è chiara! Le ultime sulla trattativa Calciomercato Barcellona, pronta un’offerta da 90 milioni dalla Saudi Pro League per Raphinha: il club valuta la cessione Giampaolo nel pre partita: «Bisogna fare una partita seria, non possiamo sbagliare praticamente nulla nella nostra condizione» Sarri svela nel pre gara: «Noi dobbiamo seguire i nostri obiettivi senza nessuna forma di riscaldamento nelle prossime partite» Infortunio Berardi, come sta dopo il problema muscolare nella sfida contro il Milan.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thuram non ci sta: «Capisco se hai una fede diversa ma certe cattiverie non vanno bene! Ci odiano e vogliono vederci morire» Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Manna non ci sta: «Non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? È inspiegabile, noi siamo buoni cari e abbiamo subito» Leggi anche: Paolo Bertolucci non ci sta: “Inspiegabili le cattiverie che si leggono su Musetti” Tutti gli aggiornamenti Thuram e Calhanoglu si sfogano in diretta social dopo lo scudetto dell'Inter: C'è gente che ci odia, ci vuole ammazzareL'attaccante nerazzurro festeggia il 21° titolo con una live insieme ai compagni di squadra, ma punta il dito contro gli haters ... corrieredellosport.it Scudetto Inter, Thuram approfitta del momento per lanciare un messaggio importante: la sfida oltre il campoMarcus Thuram ha sollevato una questione che va oltre i risultati sportivi: l'ostilità che circonda l'Inter fuori dal suo mondo. Durante una diretta ... spaziointer.it