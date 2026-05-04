Thuram non ci sta | Capisco se hai una fede diversa ma certe cattiverie non vanno bene! Ci odiano e vogliono vederci morire

Da calcionews24.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore ha espresso forte disappunto riguardo alle accuse e alle tensioni che circondano la sua squadra. In un messaggio pubblico, ha affermato di comprendere le differenze di fede, ma ha criticato le cattive parole e i comportamenti negativi rivolti alla squadra, sostenendo che ci sono persone che desiderano vederli fallire o addirittura morire. La dichiarazione riflette un momento di forte emozione legato alle recenti controversie.

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