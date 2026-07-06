Voglia di rilancio nel Gruppo di Visegrád
Il Gruppo di Visegrád sta cercando un rilancio, secondo una rubrica settimanale dedicata ai sovranismi dell’Europa dell’Est. La rubrica, curata da un giornalista, analizza i movimenti politici e le tendenze di questa regione, senza approfondimenti su singoli eventi o figure. La pubblicazione si focalizza su aspetti generali legati ai sovranismi e alle dinamiche politiche di Visegrád e delle aree circostanti, offrendo un quadro di insieme senza commenti o interpretazioni.
Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Nato nel 1991, all’epoca con tre Paesi membri, il Gruppo di Visegrád divenne un “quartetto” (V4), due anni dopo, con lo scioglimento della Cecoslovacchia, e si costituì per promuovere l’integrazione unitaria dei quattro nell’Ue. Questo approccio fu abbandonato e sostituito da rapporti diretti fra Bruxelles e i singoli candidati che, come noto, aderirono all’Unione il primo maggio del 2004. La cooperazione all’interno del Gruppo è continuata... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Sono qui perché mi spinge la voglia di nuove sfide come è nel mio carattere, nel mio dna, mi spinge anche la voglia di fare un regalo postumo ai miei genitori che ci tenevano che mi laureassi. Ho raggiunto traguardi professionali e soddisfazioni e questo è un facebook
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