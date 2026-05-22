Cosa si muove nel Gruppo di Visegrád

Il nuovo primo ministro ha intrapreso il suo primo viaggio ufficiale all’estero, visitando tre città in Polonia: Cracovia, Varsavia e Danzica. La visita si è svolta in tre tappe, segnando il suo primo spostamento internazionale da leader del governo. Non sono stati annunciati incontri pubblici o dichiarazioni ufficiali durante il tour. La visita si inserisce nel quadro degli incontri tra i rappresentanti dei paesi del Gruppo di Visegrád.

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Il primo viaggio ufficiale all’estero di Péter Magyar da capo del governo si è svolto in Polonia in tre tappe: Cracovia, Varsavia e Danzica. Una scelta che viene vista come segno della volontà del premier ungherese di rilanciare le relazioni nell’Europa centro-orientale. Tra i due paesi intercorrono tradizionalmente rapporti di grande amicizia, infatti uno dei momenti di particolare valenza simbolica del soggiorno polacco di Magyar è stato quello della visita alla cattedrale di Wawel e ad alcuni luoghi della memoria importanti per il patrimonio comune dei due popoli. Difatti, seguito da un’ampia delegazione governativa, il nuovo primo ministro ungherese è stato impegnato in colloqui riguardanti chiaramente le relazioni bilaterali, la cooperazione economica e la sicurezza nella regione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cosa si muove nel Gruppo di Visegrád ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ex monastero della Visitazione, qualcosa si muove: costituito gruppo tecnicoLa riqualificazione dell'ex monastero della Visitazione, nel quale sarà ospitato il nuovo museo civico all'interno di una più articolata cittadella... LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando, dal gruppo si muove CicconeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:22 Arriva lo scatto di Giulio Ciccone (Lidl-Trek).