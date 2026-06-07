Vito Dell' Aquila conquista l' oro al Roma Grand Prix di taekwondo

Vito Dell'Aquila ha vinto l'oro nella categoria -58 kg al Roma Grand Prix di taekwondo. L'Italia ha chiuso con tre medaglie complessive, dopo gli argenti di altri due atleti.

L'Italia chiude così con tre medaglie dopo gli argenti di Alessio e Bossolo ROMA - Finisce in trionfo il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, grazie alla medaglia d'oro conquistata da Vito Dell'Aquila nella categoria -58kg. Al termine di una giornata elettrizzante, che ha visto di nuovo riempirsi di entusiasmo la Grand Prix Arena del Foro Italico, il bilancio della rassegna romana è più che positivo: nelle quattro giornate della manifestazione gli azzurri hanno vinto tre medaglie (gli argenti di Simone Alessio nei +80kg e di Antonino Bossolo nel para taekwondo oltre all'oro di Dell'Aquila), sostenuti dalla partecipazione di migliaia di appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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