Due episodi di violenza si sono verificati nel giro di poche ore. La prima, coinvolgendo alcuni giovani, ha portato all'intervento dei carabinieri. La sera seguente, un alterco tra passeggeri su un autobus partito da Sesto e diretto a Cormano si è concluso in viale Matteotti. I genitori hanno segnalato le situazioni alle autorità, che stanno ora indagando sugli eventi. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente durante le colluttazioni.

Prima una rissa tra giovani, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Poi, la sera dopo, una colluttazione iniziata su un autobus, partito da Sesto e diretto a Cormano, e conclusa in viale Matteotti. Il gruppo di ragazzi, sceso a Cusano, avrebbe continuato l’escalation di violenza, fino a ferire – per fortuna non in modo grave – un coetaneo. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili, ma dopo questi episodi i residenti lanciano un “Sos maranza“. La sindaca Carla Pessina minimizza. "Dai primi accertamenti emerge che i soggetti coinvolti non siano di Cusano e che quanto accaduto rappresenti un episodio occasionale legato a spostamenti di gruppi giovanili provenienti da altri territori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa sul bus e violenze. Sos dei genitori

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