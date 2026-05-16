Senza biglietto rompe il vetro del bus con una stampella

Un passeggero senza biglietto ha tentato di salire su un autobus, ma è stato bloccato dal conducente. Quando gli è stato impedito di entrare, ha perso la calma e ha rotto il vetro del veicolo usando una stampella. La scena si è svolta in modo rapido, con il passeggero che ha agito in modo violento senza alcuna resistenza da parte di altri presenti. La polizia è stata chiamata sul posto per gestire la situazione.

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Ha preteso di salire sul bus senza biglietto e quando il conducente glielo ha impedito è andato in escandescenza, rompendo il vetro del veicolo con un colpo di stampella. È accaduto alla stazione degli autobus in largo Aosta, a Canicattì. Protagonista un uomo originario della Romania che quasi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Senza biglietto sul bus: controllore minacciato e aggreditoUn controllo di routine che si trasforma in pochi istanti in un episodio di tensione e violenza. Senza biglietto minore aggredisce autista bus e poi si dileguaTempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver aggredito l’autista del bus che gli contestava la mancanza del biglietto ed essersi dileguato, si è presentato... A bordo senza biglietto minaccia un ferroviereAncora paura sui binari: un passeggero senza biglietto ha minacciato un capotreno con un coltello di venti centimetri e poi si è tagliato un dito per intimorirlo. Rintracciato dagli agenti della Polfe ... ilrestodelcarlino.it Senza biglietto sul treno, insulta il capotreno e tenta di aggredire i poliziottiÈ stato sorpreso senza biglietto su un treno Intercity e ha reagito con insulti e minacce, cercando di colpire gli agenti della Polfer con calci e pugni. Un 32enne di origine emiliana, nel pomeriggio ... altarimini.it