Senza biglietto rompe il vetro del bus con una stampella
Un passeggero senza biglietto ha tentato di salire su un autobus, ma è stato bloccato dal conducente. Quando gli è stato impedito di entrare, ha perso la calma e ha rotto il vetro del veicolo usando una stampella. La scena si è svolta in modo rapido, con il passeggero che ha agito in modo violento senza alcuna resistenza da parte di altri presenti. La polizia è stata chiamata sul posto per gestire la situazione.
Ha preteso di salire sul bus senza biglietto e quando il conducente glielo ha impedito è andato in escandescenza, rompendo il vetro del veicolo con un colpo di stampella. È accaduto alla stazione degli autobus in largo Aosta, a Canicattì. Protagonista un uomo originario della Romania che quasi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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