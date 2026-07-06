Violenza di gruppo a Trapani condannato il campione olimpico Antonino Pizzolato | la sentenza
Il Tribunale di Trapani ha condannato un atleta olimpico a cinque anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. L'uomo, di 29 anni, è un pesista della nazionale italiana e ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. La sentenza segue un procedimento legale relativo a un episodio di violenza di gruppo.
Il Tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi il pesista azzurro, bronzo olimpico a Tokyo e Parigi. Il Tribunale di Trapani ha condannato Antonino Pizzolato, 29 anni, pesista della nazionale italiana e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. La stessa pena è stata inflitta agli altri tre imputati: Claudio Tutino, 35 anni, Davide Lupo, 31 anni, e Stefano Mongiovì, 30 anni. La sentenza arriva al termine del processo relativo ai fatti denunciati da una turista finlandese, avvenuti nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2022 durante una vacanza in Sicilia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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VIOLENZA SESSUALE, lex pesista olimpico NINO PIZZOLATO CONDANNATO a 5 anni e 4 mesi
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Il pesista olimpico Antonino Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppoUn atleta olimpico è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo.
Il pesista olimpico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessualeIl Tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione un pesista olimpico per violenza sessuale su una turista finlandese di 27 anni.
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Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo x.com
Una condanna che pesa. Il Tribunale di Trapani ha inflitto 5 anni e 4 mesi di reclusione al pesista azzurro Antonino Pizzolato, 29 anni, riconoscendolo colpevole di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese. Stessa pena anche per gli altri i facebook
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