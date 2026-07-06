Violenza di gruppo a Trapani condannato il campione olimpico Antonino Pizzolato | la sentenza

Il Tribunale di Trapani ha condannato un atleta olimpico a cinque anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. L'uomo, di 29 anni, è un pesista della nazionale italiana e ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. La sentenza segue un procedimento legale relativo a un episodio di violenza di gruppo.

Il Tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi il pesista azzurro, bronzo olimpico a Tokyo e Parigi. Il Tribunale di Trapani ha condannato Antonino Pizzolato, 29 anni, pesista della nazionale italiana e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. La stessa pena è stata inflitta agli altri tre imputati: Claudio Tutino, 35 anni, Davide Lupo, 31 anni, e Stefano Mongiovì, 30 anni. La sentenza arriva al termine del processo relativo ai fatti denunciati da una turista finlandese, avvenuti nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2022 durante una vacanza in Sicilia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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VIOLENZA SESSUALE, lex pesista olimpico NINO PIZZOLATO CONDANNATO a 5 anni e 4 mesi

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Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo x.com

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