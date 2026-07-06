Il pesista olimpico Antonino Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo

Un atleta olimpico è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Trapani. L’uomo, specialista nel sollevamento pesi, aveva partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. La condanna riguarda un episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto in un contesto di attività sportive.

Il tribunale di Trapani ha condannato in primo grado l’atleta Antonino Pizzolato, bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. Con lui sono stati condannati altri tre suoi amici: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. I quattro sono stati giudicati responsabili di aver stuprato una turista finlandese di 27 anni nel 2022, mentre erano in vacanza a Trapani. Secondo la procura non era possibile provare che la turista avesse dato il proprio consenso a un rapporto sessuale. Il tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche. In aula la donna aveva raccontato di aver conosciuto i quattro uomini una sera, e di averli poi seguiti nell’appartamento dove alloggiava uno di loro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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