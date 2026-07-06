Il Tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione un pesista olimpico per violenza sessuale su una turista finlandese di 27 anni. La sentenza si basa su accuse relative a un episodio avvenuto durante un soggiorno della vittima nella zona. La condanna riguarda l’accusa di aver commesso abusi sessuali. La vicenda è stata giudicata dal tribunale competente, che ha emesso il verdetto.

Il Tribunale di Trapani ha condannato il pesista olimpico Antonino Pizzolato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 27 anni. La stessa pena è stata inflitta anche agli altri tre imputati coinvolti nella vicenda: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. La vicenda risale all’estate del 2022. I fatti contestati risalgono alla notte del 22 luglio 2022, quando la giovane, in vacanza a Trapani insieme a due amiche, aveva conosciuto Pizzolato e il suo gruppo durante una cena nel centro storico. Dopo aver trascorso la serata in un locale sul lungomare, le due amiche della turista erano rientrate in albergo, mentre la 27enne aveva raggiunto il residence dove alloggiavano alcuni dei quattro uomini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il pesista olimpico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale

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