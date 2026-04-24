Viola come il mare 3 Rodrigo Guirao al posto di Can Yaman | il video del nuovo personaggio e le anticipazioni

Sono in corso le riprese di Viola come il mare 3, la prima stagione senza Can Yaman. Al suo posto l'attore argentino Rodrigo Guirao. Il suo personaggio e le prime anticipazioni ufficiali della trama.🔗 Leggi su Fanpage.it

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