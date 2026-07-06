Vini tradizione e storia ai piedi del Monte Taburno
Alle pendici del Monte Taburno, nel Sannio beneventano, si trova una cooperativa vitivinicola con oltre 50 anni di attività. La sua storia si intreccia con la tradizione locale, mentre negli ultimi anni ha adottato una nuova impostazione imprenditoriale. La produzione di vini rappresenta un elemento centrale di questa realtà, che combina elementi storici con strategie moderne di sviluppo.
Benevento, 6 lug. (askanews) - Alle pendici del Monte Taburno, nel cuore del Sannio beneventano, c'è una storia che unisce oltre cinquant'anni di viticoltura cooperativa e una nuova visione imprenditoriale. È la Cantina del Taburno: fondata nel 1972, oggi raccoglie le uve di circa trecento conferitori, seicento ettari di vigneti distribuiti nei comuni ai piedi del massiccio. Dal 2023 alla guida c'è Enzo Rillo, imprenditore visionario che ha scelto di investire nella sua terra d'origine, diventando il proprietario della Cantina del Taburno: "Mio padre aveva una piccola azienda agricola, dove siamo nati con tanti sacrifici. Poi ho cambiato tipo di lavoro, ho fatto attività industriale e questo mi hanno permesso di avere una visione generale, nell'ambito nazionale, a questo tipo di attività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Vini, tradizione e storia ai piedi del Monte Taburno
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