Bosco in fiamme ai piedi del monte Faeta

Oggi nel pomeriggio, intorno alle 15, un incendio ha interessato un’area boschiva ai piedi del monte Faeta, nel comune di Capannori. Le fiamme hanno coinvolto una vasta zona, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o eventuali danni materiali.

Capannori (Lucca), 28 aprile 2026 – Un importante incendio di bosco è divampato oggi intorno alle 15 ai piedi del monte Faeta, nel comune di Capannori. Data la posizione dell'incendio, in un punto molto impervio e densamente boscato, la sala operativa regionale ha disposto l'invio immediato di due elicotteri, di squadre di volontariato antincendi boschivi e di un direttore operazioni. È in corso di valutazione il rinforzo del dispositivo di spegnimento. La vegetazione interessata dalle fiamme è composta da pini e macchia mediterranea. L’assenza di viabilità per giungere sul posto con i mezzi antincendio complica le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona, che si annunciano lunghe e complesse perché effettuabili solo con attrezzature manuali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bosco in fiamme ai piedi del monte Faeta Notizie correlate Incendio a Capannori: boschi in fiamme sul Monte Faeta. In azione anche 2 elicotteriCAPANNORI (LUCCA) – Dalle 15 di oggi, 28 aprile 2026, un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lucca). Incendio a Vicchio: fiamme nel bosco sul monte GiogoVICCHIO (FIRENZE) – Un vasto incendio e’ divampato ieri sera, 5 aprile 2026, nel bosco sul crinale del monte Giogo a Vicchio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bosco in fiamme, devastato mezzo ettaro di pini neri: indagini in corso. Le fiamme potrebbero essere partite da un cantiere; Incendio a Comeglians: fiamme in espansione verso il bosco di Maranzanis; ? Fuoco, estrema siccità e vento: ore di battaglia per l'incendio sul Monte Sole; Fiamme sul monte Gazzo, l'incendio nel bosco vicino al canile: canadair in azione. Bosco in fiamme ai piedi del monte FaetaCapannori (Lucca), 28 aprile 2026 – Un importante incendio di bosco è divampato oggi intorno alle 15 ai piedi del monte Faeta, nel comune di Capannori. Data la posizione dell'incendio, in un punto mol ... lanazione.it Bosco in fiamme ai piedi del monteCAPANNORI: L'incendio, divampato nel pomeriggio, interessa un'area di pini e macchia mediterranea. Al lavoro squadre Aib ed elicotteri ... toscanamedianews.it "La bella addormentata nel bosco" - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: "Genitori inadeguati, no a ricongiungimento" x.com