Il look del giorno con la polo sotto lo slip dress
In estate, il dress code si fa più complicato, con lo slip dress che torna protagonista sulle passerelle. La versione più diffusa presenta spalline sottili, tessuti leggeri e dettagli ispirati alla lingerie, creando un look boudoir. Questa tendenza, molto fotografica, si scontra spesso con la praticità e le esigenze quotidiane. Per il giorno, alcune interpretazioni combinano il slip dress con una polo indossata sotto, per un tocco più casual e funzionale.
D ’estate i dress code sono veri e propri guastafeste. Sulle passerelle lo slip dress continua a sfilare nella sua versione più pura: spalline sottili, tessuti fluidi, accenti da lingerie e quell’allure boudoir che funziona benissimo in foto, ma non sempre nella vita vera. In ufficio, per una riunione, a una cena più formale, uscire “così com’è” può sembrare troppo. Ed è qui che entra in gioco lo styling. Non la solita T-shirt bianca sotto l’abito, ma una polo. Rania di Giordania, lezione di stile: l’abito chemisier incontra il fascino della mini bag X Più composta, più nuova, più adulta. Un trucco facile da replicare con capi già presenti nell’armadio, purché replicato con attenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
She locked the door so her son could be closer to Hong, which angered them.
Notizie e thread social correlati
Tutte vogliono lo slip dress: gli outfit che stanno conquistando la primaveraPer la primavera 2026, lo slip dress si sta affermando come una delle scelte più popolari tra le fashioniste.
Slip dress, 8 modelli satinati per la primaveraPer la stagione primaverile, sono disponibili otto modelli di slip dress in tessuto satinato.
Temi più discussi: La nuova alternativa francese all’abito da cerimonia; Demi Moore a Cannes 2026 chiude in un verde smeraldo Balenciaga by Piccioli: tutti i suoi look sul red carpet del Festival; Cala il sipario sul Festival di Cannes 2026, tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della cerimonia di premiazione; La nuova alternativa ai pantaloni eleganti quando fa troppo caldo.
Misslove. Ornella Vanoni · Ti voglio. GRWM Linda sceglie il look del giorno: abito lungo, accessori gold e mood vacanza attivato Lo indosseresti per una passeggiata al mare o per un aperitivo al tramonto? Per info e disponibilità: DM WhatsApp 37 facebook
Il look del giorno, con la polo sotto lo slip dressPolo sotto lo slip dress: il trucco dell’estate 2026 per rendere l’abito sottoveste meno lingerie e più chic, anche in contesti formali ... iodonna.it
Doppiopetto blu con spilla per lui, lunghezza midi e un tocco d'ispirazione vintage per lei: vi raccontiamo i look che l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno scelto per la cerimonia civile del loro grande giorno x.com
Il look del giorno, con i pantaloni fluidi che salvano la stagione degli invitiI look da cerimonia con pantaloni sono di tendenza, ma non tutti i modelli funzionano. Ecco il più elegante e come abbinarlo senza errori. iodonna.it
Ho creato un'estensione Quick Look che visualizza i file .md nel Finder — utile per dare un'occhiata ai file del vault senza aprire Obsidian reddit