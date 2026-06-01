In estate, il dress code si fa più complicato, con lo slip dress che torna protagonista sulle passerelle. La versione più diffusa presenta spalline sottili, tessuti leggeri e dettagli ispirati alla lingerie, creando un look boudoir. Questa tendenza, molto fotografica, si scontra spesso con la praticità e le esigenze quotidiane. Per il giorno, alcune interpretazioni combinano il slip dress con una polo indossata sotto, per un tocco più casual e funzionale.

D ’estate i dress code sono veri e propri guastafeste. Sulle passerelle lo slip dress continua a sfilare nella sua versione più pura: spalline sottili, tessuti fluidi, accenti da lingerie e quell’allure boudoir che funziona benissimo in foto, ma non sempre nella vita vera. In ufficio, per una riunione, a una cena più formale, uscire “così com’è” può sembrare troppo. Ed è qui che entra in gioco lo styling. Non la solita T-shirt bianca sotto l’abito, ma una polo. Rania di Giordania, lezione di stile: l’abito chemisier incontra il fascino della mini bag X Più composta, più nuova, più adulta. Un trucco facile da replicare con capi già presenti nell’armadio, purché replicato con attenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con la polo sotto lo slip dress

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