VIDEO Abc trasformata in spa nuova protesta | Acqua pubblica da Napoli riparte battaglia nazionale
Questa mattina si è svolta una nuova protesta sotto il consiglio comunale di Napoli, con manifestanti che chiedevano il mantenimento dell’acqua pubblica. La mobilitazione, iniziata tre mesi fa, si oppone alla trasformazione di Abc Napoli in società per azioni. La protesta ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti di associazioni che chiedono di fermare la privatizzazione del servizio idrico. La questione riguarda la gestione dell’acqua pubblica e le modalità di affidamento del servizio.
Tempo di lettura: 2 minuti Stamattina ennesima protesta sotto il consiglio comunale di Napoli per l’acqua pubblica. Una mobilitazione permanente, da tre mesi in qua, contro la trasformazione di Abc Napoli in società per azioni. Oltre all’afa, nell’aria si respirano sensazioni nuove. Molti credono che da qui possa ripartire un movimento nazionale, come per il referendum del 2011. “Non rappresentiamo solo questa realtà” avverte il costituzionalista Alberto Lucarelli, mente giuridica dei comitati per l’acqua pubblica. Un suo parere legale considera sostenibile l’affidamento ad Abc Napoli del servizio trentennale di gestione idrica. Anche nell’attuale veste di azienda speciale, senza la capriola societaria verso la spa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Abc trasformata in spa, nuova protesta: Acqua pubblica, da Napoli riparte battaglia nazionale
Notizie e thread social correlati
Acqua pubblica, protesta non stop. Comitati convocano quarto presidio per Abc Napoli: “No alla spa”A Napoli, i comitati per l’acqua pubblica hanno organizzato il quarto presidio in meno di un mese contro la trasformazione in spa dell’azienda che...
Abc Napoli verso la spa, tensione al sit-in: comitati acqua pubblica circondano portone del ComuneUn gruppo di comitati acqua pubblica ha circondato il portone del Comune, creando un presidio di protesta.