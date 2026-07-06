VIDEO Abc trasformata in spa nuova protesta | Acqua pubblica da Napoli riparte battaglia nazionale

Notizia in breve

Questa mattina si è svolta una nuova protesta sotto il consiglio comunale di Napoli, con manifestanti che chiedevano il mantenimento dell’acqua pubblica. La mobilitazione, iniziata tre mesi fa, si oppone alla trasformazione di Abc Napoli in società per azioni. La protesta ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti di associazioni che chiedono di fermare la privatizzazione del servizio idrico. La questione riguarda la gestione dell’acqua pubblica e le modalità di affidamento del servizio.