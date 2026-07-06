Vicario è la quarta scelta della Juventus ma anche la più economica | il Tottenham apre al prestito

Da ilnapolista.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tottenham ha aperto alla possibilità di un prestito per il portiere, considerato la quarta scelta della Juventus. La società inglese sembra disposta a valutare questa opzione, che potrebbe rappresentare la soluzione più economica tra le alternative disponibili. La Juventus aveva preso in considerazione altri portieri, ma Vicario si presenta come la soluzione più accessibile dal punto di vista del costo.

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Guglielmo Vicario sembra essere l’opzione migliore a livello di qualità-prezzo per la Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport. Non era la prima scelta, bensì la quarta dopo Alisson, Dibu Martinez e Mile Svilar, ma sicuramente è la possibilità più economica. Nonostante sia stato uno dei pilastri del Tottenham, Roberto De Zerbi non vorrebbe avere Vicario in squadra nella prossima stagione; dunque, la trattativa si aprirebbe anche per un prestito (con diritto di riscatto). Vicario è il portiere più accessibile per la Juventus. Il quotidiano specifica nell’edizione odierna che il portiere ex Empoli non è mai stato il favorito per la Juventus: La candidatura del portiere del Tottenham sta recuperando terreno e può battere la concorrenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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