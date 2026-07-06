Guglielmo Vicario sembra essere l’opzione migliore a livello di qualità-prezzo per la Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport. Non era la prima scelta, bensì la quarta dopo Alisson, Dibu Martinez e Mile Svilar, ma sicuramente è la possibilità più economica. Nonostante sia stato uno dei pilastri del Tottenham, Roberto De Zerbi non vorrebbe avere Vicario in squadra nella prossima stagione; dunque, la trattativa si aprirebbe anche per un prestito (con diritto di riscatto). Vicario è il portiere più accessibile per la Juventus. Il quotidiano specifica nell’edizione odierna che il portiere ex Empoli non è mai stato il favorito per la Juventus: La candidatura del portiere del Tottenham sta recuperando terreno e può battere la concorrenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Vicario è la quarta scelta della Juventus, ma anche la più economica: il Tottenham apre al prestito

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