La Juventus sta valutando l'acquisto di Dibu Martinez come possibile portiere. Nel frattempo, il Tottenham ha offerto Vicario in cambio di Bremer. La squadra bianconera sta anche cercando un sostituto di Vlahovic in attacco, mentre le trattative per il portiere continuano a evolversi. Le operazioni si intrecciano, rendendo il mercato della Juventus più complesso e ricco di possibilità.

Il mercato della Juventus si complica e si arricchisce allo stesso tempo. Mentre si cerca un erede di Dusan Vlahovic in attacco, la dirigenza bianconera lavora in parallelo su un altro dossier sensibile: il portiere. Michele Di Gregorio non è più considerato intoccabile, e in cima alla lista delle preferenze per sostituirlo c’è Emiliano “Dibu” Martinez, portiere argentino dell’ Aston Villa. Come riporta Tuttosport in prima pagina, si apre anche una pista che coinvolge il Tottenham, disposto a mettere sul tavolo Guglielmo Vicario nell’ambito di una trattativa per Gleison Bremer. Dibu Martinez, prima scelta di Spalletti: il Liverpool non libera Alisson. Alla Continassa il consenso attorno al nome di Martinez è ampio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - La Juventus punta Dibu Martinez, il Tottenham offre Vicario per Bremer: si intreccia il mercato bianconero

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La Juventus punta su Dibu Martinez dopo il no ad Alisson

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*FLASH*: La Juventus è in cerca di Dibu Martínez, la *prima scelta* per il nuovo portiere. Sono iniziati i contatti con il suo entourage, nonostante il suo stipendio molto elevato. Guglielmo Vicario è anche nella lista, offrendo totale disponibilità. reddit

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