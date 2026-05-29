Il Real Madrid è disposto a cedere in prestito il centrocampista Eduardo Camavinga. La Juventus ha mostrato interesse per il giocatore, cercando di portarlo in squadra per rafforzare il reparto mediano. Tuttavia, il trasferimento potrebbe complicarsi a causa di eventuali ostacoli legati al calcio inglese, con il club interessato che potrebbe preferire altre soluzioni o richiedere condizioni non facili da soddisfare.

La Juventus ha messo nel mirino Eduardo Camavinga per rivoluzionare la propria linea mediana in vista della prossima stagione. Come rivelato da un’indiscrezione di Gazzetta.it, il talento francese classe 2002 sta valutando seriamente l’addio al Real Madrid con l’obiettivo di trovare un progetto tecnico capace di garantirgli una maglia da titolare e maggiore continuità sul terreno di gioco. Dal canto loro, i Blancos non hanno alcuna intenzione di perdere il controllo del cartellino del ragazzo e hanno aperto esclusivamente alla formula del prestito. Questa?opportunità sposa a pieno le esigenze economiche della dirigenza di Torino, da tempo a caccia di un innesto di spessore internazionale che sappia abbinare dinamismo, intensità e qualità tecnica in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il Real Madrid apre al prestito di Eduardo Camavinga: la Juventus fiuta il colpo ma deve superare l’ostacolo Premier

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