Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 19 | 40
Alle 19:40 di ieri, sulla A24, si è verificato un incidente che ha causato l'interruzione della carreggiata in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione. La viabilità è rallentata con code e uscita obbligatoria. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione sulla stessa autostrada in direzione Teramo procede con rallentamenti.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada Roma per un veicolo in fiamme traffico bloccato altezza a Ponzano Romano direzione Firenze al momento 4 km di coda in aumento sul grande raccordo anulare si rallenta trapuntine da Appia in carreggiata esterna mentre l'interno tra le uscite A24 Roma Teramo e Prenestina percorrendo via Flaminia ti rallenta nei centri abitati di Riano e Morlupo direzione Civita Castellana in via Salaria ti rallenta altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia mentre in via Prenestina code è grande raccordo e via di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 09:40Alle ore 09:40 del 6 luglio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.
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#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com
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