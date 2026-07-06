Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 19 | 40

Notizia in breve

Alle 19:40 di ieri, sulla A24, si è verificato un incidente che ha causato l'interruzione della carreggiata in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione. La viabilità è rallentata con code e uscita obbligatoria. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione sulla stessa autostrada in direzione Teramo procede con rallentamenti.