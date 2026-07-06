Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 6 luglio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. L'aggiornamento riguarda principalmente le autostrade, senza indicazioni di incidenti o chiusure particolari. La comunicazione si rivolge agli automobilisti che stanno pianificando i loro spostamenti, offrendo informazioni in tempo reale sulla circolazione. Non sono stati segnalati rallentamenti o interruzioni significative al momento.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalle autostrade sulla A1 Roma Napoli è risolto l'incidente avvenuto in precedenza al km 603 e circolazione tornata regolare tra Anagni e Colleferro verso Roma ma nella stessa direzione ci sono 4 km di coda per traffico congestionato tra Ferentino e Anagni sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra Tor Cervara E Fiorentini è da Portonaccio a bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ci spostiamo sul Raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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