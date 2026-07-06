Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 09:40 del 6 luglio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. L'aggiornamento riguarda principalmente le autostrade, senza indicazioni di incidenti o chiusure particolari. La comunicazione si rivolge agli automobilisti che stanno pianificando i loro spostamenti, offrendo informazioni in tempo reale sulla circolazione. Non sono stati segnalati rallentamenti o interruzioni significative al momento.

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