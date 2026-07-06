Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 6 luglio 2026, la rete di viabilità della regione Lazio segnala traffico sulla A1. La segnalazione proviene da Astral Infomobilità, che ha comunicato aggiornamenti sulla situazione stradale tramite il servizio Mary. Non sono stati riportati incidenti o chiusure, ma sono presenti indicazioni di traffico intenso sulla principale arteria autostradale della regione. La situazione viene monitorata e aggiornata regolarmente dalla rete di informazione sulla viabilità.

Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalle strade sulla A1 Roma Napoli un incidente avvenuto al km 603 che ha coinvolto due auto è un camion è causa delle code tra Anagni e Colleferro in direzione Roma sul tratto urbano di Roma Teramo incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti da centrale del latte a Tiburtina poi code tra le uscite Casilina e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 08:40Alle prime ore del mattino, la rete stradale di Roma e del Lazio presenta alcune criticità segnalate dal servizio di Astral Infomobilità.

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#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

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