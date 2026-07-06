Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 6 luglio 2026, Astral informa che sul grande raccordo anulare di Roma si registrano rallentamenti. La viabilità presenta code e congestioni in diverse tratte. La situazione è monitorata e aggiornamenti sono previsti nel corso della serata. Nessun dettaglio specifico su incidenti o lavori in corso. La rete stradale della regione Lazio continua a essere sotto osservazione per eventuali variazioni nel traffico.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Ostiense Romanina Italia esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra calcio e il salario è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano traffico rallentato tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita della capitale percorrendo via Flaminia si rallenta nei centri abitati di Riano e Morlupo direzione Civita Castellana in via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia in via Tiburtina fino a lenta tra Tivoli Terme e Villanova nelle due direzioni per arrivare ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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