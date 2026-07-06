Via Salaria addio restringimento dopo sei anni | riaperto il tratto tra piazza di Priscilla e Ponte Salario

Dopo sei anni, il restringimento di via Salaria tra piazza di Priscilla e Ponte Salario è stato rimosso. Il tratto compreso tra il bivio con via di Tor Fiorenza e via di Ponte Salario è stato riaperto al traffico con due corsie. La modifica consente ora un transito più fluido lungo questa parte della strada. La riapertura è stata annunciata ufficialmente e riguarda l’intera tratta che era stata chiusa al traffico per lavori di restringimento.

Roma, 6 luglio 2026 – Via Salaria torna completamente percorribile a due corsie nel tratto compreso tra piazza di Priscilla, all’altezza del bivio con via di Tor Fiorenza, e via di Ponte Salario. La riapertura è stata resa possibile dopo che Roma Capitale ha deciso di intervenire direttamente per superare il contenzioso con i proprietari delle aree del versante, che ha impedito per anni la realizzazione delle opere di consolidamento. La criticità risale ai primi mesi del 2020, quando uno smottamento della scarpata adiacente a via Salaria rese necessario adottare misure urgenti a tutela della circolazione: per evitare il rischio di caduta di terreno e detriti sulla sede stradale furono installate barriere di protezione in cemento (New Jersey), con il conseguente restringimento della carreggiata a una sola corsia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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