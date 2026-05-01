Incidente sull’A14 tra auto e moto | motociclista grave tratto riaperto dopo oltre un’ora

Questa mattina sull’autostrada A14, tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il traffico è stato temporaneamente rallentato. Dopo circa un’ora di interventi, il tratto è stato riaperto. Il motociclista coinvolto ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale.

Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi, dove si sono scontrati un’auto e una moto.Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Incidente nel solito tratto dell'A14: due feriti e autostrada chiusa

Notizie correlate

Incidente in A14 oggi, scontro tra 2 camion in galleria tra Pedaso e Grottammare: 3 feriti, uno è grave. Tratto chiusoFermo, 18 febbraio 2026 – È di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima...

Leggi anche: Grave incidente a Lipari, un ferito dopo uno scontro tra auto e moto: interviene l'elisoccorso

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Un'altra giornata di traffico in tilt tra autostrada e tangenziale; Incidente A14 oggi: ancora 7 km di coda tra Pesaro e Marotta; Doppio incidente in A14 sud tra Fano e Marotta, tre feriti e carico pollame in strada; Incidenti e caos oggi sull’A14 tra Fano e Marotta: tre persone ferite, polli vivi in autostrada e code.

Incidente A14 oggi: ancora 7 km di coda tra Pesaro e MarottaIncidente sulla A14 tra Pesaro e Marotta: tamponamento fra tre camion blocca il traffico verso Ancona. Ecco i percorsi alternativi. sicurauto.it

A14 riaperta in entrambe le direzioni: il via libera solo alle 7 del mattinoIncidente A14 oggi: situazione traffico in tempo reale, tratto chiuso tra Castel S. Pietro e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni. sicurauto.it

E' di 3 feriti non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa, verso le 2.30, sull'Aurelia all’altezza di Bordighera, dove un'ambulanza diretta su un’emergenza si è scontrata con un'auto per cause in fase di accertamento - facebook.com facebook

Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest della Francia, nel x.com