Incidente sull’A14 tra auto e moto | motociclista grave tratto riaperto dopo oltre un’ora

Da chietitoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sull’autostrada A14, tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il traffico è stato temporaneamente rallentato. Dopo circa un’ora di interventi, il tratto è stato riaperto. Il motociclista coinvolto ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale.

Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi, dove si sono scontrati un’auto e una moto.Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Incidente nel solito tratto dell'A14: due feriti e autostrada chiusa

Video Incidente nel solito tratto dell'A14: due feriti e autostrada chiusa

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