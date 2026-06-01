A26 riaperto il tratto tra Baveno e Carpugnino dopo il mezzo pesante in fiamme | 3 km di coda verso Genova

Il tratto della A26 tra Baveno e Carpugnino, chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, è stato riaperto alle 16:30 di lunedì 1 giugno. La chiusura aveva causato circa 3 km di coda in direzione Genova. La strada era stata chiusa poco prima dell'incidente. Non sono state segnalate altre conseguenze sulla viabilità.

È stato riaperto intorno alle 16,30 di lunedì 1 giugno il tratto della A26 Genova Voltri–Gravellona Toce compreso tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, chiuso poco prima a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 189.L’incendio, che aveva richiesto l’intervento dei vigili del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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