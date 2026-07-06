Via Ruggeri da Stabello 18enne cade dalla moto e sbatte contro un bus

Lunedì pomeriggio, in via Ruggeri da Stabello a Bergamo, un ragazzo di 18 anni è caduto dalla moto e si è scontrato contro un bus di linea. L’incidente si è verificato all’altezza delle poste. Il giovane ha riportato ferite e è stato soccorso dai sanitari. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per i rilievi.

Bergamo. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di lunedì 6 luglio in via Ruggeri da Stabello, all’altezza delle poste, a seguito dell’impatto contro un bus di linea mentre viaggiava a bordo della sua moto. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30. Il giovane stava percorrendo la strada in direzione Ponteranica: ancora da chiarire la dinamica, nella quale sarebbe stata coinvolta anche un’auto che viaggiava nella stessa direzione della moto, con la quale sarebbe venuto a contatto. Sul posto sono accorse in codice giallo (media gravità) un’ambulanza e un’automedica, che hanno soccorso il 18enne, che sembra sia rimasto cosciente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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