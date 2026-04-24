Tragedia in piazza | cade dalla bici sbatte la testa e muore Indagini sulla dinamica

Un incidente è avvenuto giovedì sera a Mezzogoro, frazione di Codigoro, coinvolgendo un uomo di circa 70 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo è caduto dalla bicicletta e ha sbattuto la testa, perdendo la vita sul colpo. Le autorità stanno ora esaminando la dinamica dell’accaduto per fare chiarezza sulle cause della tragedia.

Tragedia nel cuore del paese. E’ drammatico il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di giovedì 23 a Mezzogoro, frazione di Codigoro, dove un uomo di circa 70 anni è caduto dalla propria bicicletta, morendo praticamente sul colpo. L’impatto fatale con l’asfalto è avvenuto intorno alle 21.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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