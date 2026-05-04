Cade dalla moto e finisce contro il guardrail | ferito un 63enne

Nel primo pomeriggio di sabato, un uomo di 63 anni è rimasto coinvolto in un incidente sulla Malojastrasse, mentre percorreva la strada in direzione di Silvaplana. La moto si è capovolta e il motociclista è finito contro il guardrail, riportando ferite che hanno richiesto assistenza medica. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.40, coinvolgendo un solo veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di recupero.

Un motociclista di 63 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di sabato, poco prima delle 15.40, lungo la Malojastrasse mentre viaggiava da Maloja in direzione Silvaplana. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo troppo a destra e urtando il guardrail.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail: ferito un 46enneUn uomo di 46 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Erto e Casso. Polaveno, si schianta contro il guardrail: sbalzato dalla moto, finisce in dirupo. Gravissimo 22ennePolaveno (Brescia), 21 marzo 2026 – Incidente grave attorno alle 17 di oggi, sabato 21 marzo, a Gombio di Polaveno, lungo la strada che collega la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente mortale in A7, 26enne cade dalla moto e viene investito; Incidente a Maiori, cade dalla moto e finisce in un burrone: recupero in corso di un 63enne; INCIDENTE Passo dell'aprica, 23enne cade dalla moto: soccorso in codice rosso; Cade dalla moto per un ostacolo in mezzo alla strada. Gravissimo 27enne. Incidente mortale in A7, 26enne cade dalla moto e viene investitoUn grave incidente si è verificato oggi intorno alle 17.30 sull’autostrada A7, all’altezza di Bolzaneto, in direzione Milano. Un motociclista, che procedeva sulla corsia di sorpasso, si è schiantato a ... primocanale.it San Martino: cade dalla moto, muore praticante di enduroL’incidente si è verificato nei pressi di Portella Sant’Anna MONREALE, 4 maggio – Un uomo praticante di enduro, ha perso la vita a seguito di una caduta c ... monrealenews.it Quest'anno l'Overshoot Day cade il 3 maggio: da oggi il Paese avrà esaurito il «budget ecologico» annuale disponibile, iniziando a consumare più di quanto gli ecosistemi riescano a rigenerare nell'arco dell'anno - facebook.com facebook Pallavolo A2M PlayOff Promozione - Pineto cade in casa, il vantaggio del fattore campo ora passa a Prata x.com