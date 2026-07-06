Via Quarenghi minacce al titolare e bottiglia contro la vetrina | cinque denunciati

Nel pomeriggio di domenica 5 luglio, in via Quarenghi a Bergamo, un commerciante ha chiamato le forze dell’ordine dopo essere stato minacciato da un gruppo di persone davanti alla sua attività. Durante l’episodio, sono state lanciate una bottiglia contro la vetrina e sono state denunciate cinque persone. Nessuno è rimasto ferito. Le autorità stanno indagando sui fatti.

Bergamo. Nel pomeriggio di domenica 5 luglio, in via Quarenghi a Bergamo, un commerciante ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essere stato minacciato da un gruppo di persone davanti alla propria attività. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, tutto è iniziato quando il titolare di un parrucchiere ha notato due donne che sostavano all’esterno del negozio e le ha invitate ad allontanarsi. Al rifiuto delle due si sono aggiunti altri tre componenti del gruppo, rendendo più acceso il confronto. La situazione è poi degenerata. Stando a quanto riferito dal commerciante, nei suoi confronti sarebbero state rivolte minacce e una delle donne avrebbe lanciato una bottiglia di vetro contro la vetrina dell’attività, danneggiando alcuni vasi posizionati lungo i gradini d’ingresso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cecina | Si affrontano a colpi di bottiglia e danneggiano la vetrina di un negozio: denunciatiA Cecina, due persone sono state denunciate dopo aver avuto un confronto violento che ha portato all’uso di bottiglie come armi.

“Ti avviso, cassa vuota”, sulla vetrina della macelleria di via Quarenghi un cartello che allarma i ladriUn cartello sulla vetrina di una macelleria avverte i ladri che la cassa è vuota, che ci sono due cani di guardia e che il proprietario è armato.