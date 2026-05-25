Ti avviso cassa vuota sulla vetrina della macelleria di via Quarenghi un cartello che allarma i ladri

Un cartello sulla vetrina di una macelleria avverte i ladri che la cassa è vuota, che ci sono due cani di guardia e che il proprietario è armato. Il messaggio è rivolto a chi tenta di entrare con intenzioni illecite. La comunicazione mira a scoraggiare eventuali tentativi di furto, evidenziando la presenza di misure di sicurezza e la disponibilità di armi all’interno del negozio.

“Al malintenzionato che vuole entrare ti avviso: cassa vuota, 2 rottweiler incazzati tutto il giorno + io armato all’interno. Entri in piedi, esci disteso”. Da un paio di giorni un foglio con questa scritta è esposto lungo la vetrina di “Spaccio le carni”, la macelleria di via Quarenghi, a pochi passi dal centro di Bergamo. L’autore è il titolare Luca Pedroni, che da 13 anni gestisce il negozio. Il commerciante è stanco della situazione creatasi in città, dove nel mese di maggio i colpi tra furti e spaccate ai negozi hanno ormai superato la decina. Una situazione che allarma e preoccupa chi gestisce attività commerciali e teme per la propria incolumità e per quella del negozio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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