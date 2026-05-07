Cecina | Si affrontano a colpi di bottiglia e danneggiano la vetrina di un negozio | denunciati

A Cecina, due persone sono state denunciate dopo aver avuto un confronto violento che ha portato all’uso di bottiglie come armi. Durante la colluttazione, sono state riportate ferite e la vetrina di un negozio è stata danneggiata. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno identificato i protagonisti dell’episodio. Gli investigatori hanno avviato le procedure per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Si sono affrontati a colpi di bottiglia, provocandosi numerose ferite e danneggiando anche una vetrina. Per questo due stranieri sono stati denunciati dalla polizia di Cecina nella notte del 25 aprile. Secondo quanto ricostruito, alla centrale erano arrivate diverse segnalazioni per una violenta.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Colpi di pistola contro la vetrina di un negozio nella zona del Fortino: indagini in corsoUna raffica di colpi di pistola è stata esplosa la scorsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento sportivo nella zona del Fortino piazza. Rissa per il caricabatterie a Casoria, tre fratelli si affrontano a colpi di tegole e coltelli: arrestatiUno dei tre fratelli ha insultato la madre e, quando gli altri due figli sono intervenuti per difenderla, tra i tre è scoppiata una violenta rissa. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cecina | Si affrontano a colpi di bottiglia e danneggiano la vetrina di un negozio: denunciati; Cecina e Senigallia | sfida decisiva per il salto di categoria; Senigallia contro Cecina | il PalaPanzini chiama i giovani per la rimonta. La Goldengas pronta a dire la sua a CecinaLa Goldengas Senigallia inizia oggi con la gara 1 in trasferta a Cecina contro la locale formazione i playoff per la promozione in serie B Nazionale. Torna un appuntamento fisso per la società senigal ... ilrestodelcarlino.it Domani ci sarà l'naugurazione di una nuova cornice panoramica, realizzata dall’artista Antonio Fiengo e donata dall’associazione Targa Cecina – Rione Marina. Un punto speciale per fermarsi, guardare il - facebook.com facebook