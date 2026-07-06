Sono iniziati i lavori per la Pedemontana Piemontese, un'infrastruttura che collegherà più facilmente le città di Biella, Vercelli e Novara. La nuova strada mira a migliorare i collegamenti nel Piemonte orientale e a potenziare le connessioni tra le principali aree industriali e manifatturiere del Nord Italia. La realizzazione dell’opera è stata avviata e si prevede di completarla nei prossimi anni.

Milano, 6 luglio 2026 - Prende il via la realizzazione della Pedemontana Piemontese, infrastruttura destinata a rafforzare i collegamenti nel Piemonte orientale e a migliorare l'integrazione tra alcune delle aree industriali e manifatturiere più rilevanti del Nord Italia. L'opera, realizzata da Webuild e dalla controllata Cossi Costruzioni per conto di ANAS (Gruppo FS Italiane ), collegherà le autostrade A4 Torino-Milano e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce lungo il corridoio compreso tra Masserano e Ghemme, contribuendo a rendere più efficienti gli spostamenti di persone e merci tra le province di Biella, Vercelli e Novara. Alla cerimonia ufficiale di consegna dei lavori hanno preso parte Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Claudio Andrea Gemme, AD di ANAS e Nicola Meistro, Senior Vice President Webuild. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Via ai lavori per la Pedemontana Piemontese: sarà più facile spostarsi tra Biella, Vercelli e Novara

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