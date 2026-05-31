Cinque volontarie hanno iniziato una camminata di 65 chilometri tra Vercelli e Biella, partendo da Santhià, per sostenere i ragazzi fragili. Le donne si sono messe in marcia nonostante le previsioni di maltempo, cercando di completare il percorso a piedi. La sfida si svolge lungo strade e sentieri della provincia, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sull’assistenza ai giovani con bisogni speciali.

? Punti chiave Come faranno le volontarie a superare il maltempo durante il percorso?. Chi sono le cinque donne che hanno iniziato la sfida a Santhià?. Dove andranno esattamente i fondi raccolti tramite la piattaforma GoFundMe?. Perché il gruppo ha scelto proprio il cammino d'Oropa quest'anno?.? In Breve Partecipanti Caterina Scalenghe, Giusy Amelotti, Carola Valle e Roberta Sarno percorrono il cammino.. Tappe previste verso Sala biellese oggi, Graglia domani e arrivo a Oropa martedì.. Fondi raccolti tramite GoFundMe finanzieranno vacanze a Milano per ragazzi fragili.. Gruppo nato quattro anni fa con il primo percorso Bologna-Firenze per Dynamo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 65 km tra Vercelli e Biella: le “Dee” camminano per i ragazzi fragili

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