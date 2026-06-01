Novara-Biella stop ai treni per 9 giorni | lavori sulla linea dal 6 al 14 giugno

Da novaratoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 6 al 14 giugno, i treni sulla linea tra Novara e Biella saranno sospesi. La circolazione sarà interrotta nel tratto tra le due città per nove giorni, per permettere interventi di potenziamento delle infrastrutture. La sospensione riguarda esclusivamente il periodo indicato e interessa la tratta tra le due località. Durante questa fase, non saranno disponibili servizi ferroviari sulla linea interessata.

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Scatta un’importante interruzione sulla linea ferroviaria Novara-Biella. Da sabato 6 a domenica 14 giugno la circolazione dei treni sarà sospesa nel tratto tra Novara e Biella per consentire una serie di interventi di potenziamento infrastrutturale.I lavori, programmati da Rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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