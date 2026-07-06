Via ai lavori per la nuova arena dell' hockey a Milano Fiera
Sono iniziati i lavori per la nuova arena dell'hockey a Milano Fiera. È stata posata la prima colonna della Fiera Ice Arena, alla presenza del presidente di Fondazione Fiera Milano, del sindaco e del presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Le autorità hanno partecipato alla cerimonia di avvio dei lavori.
La posa del primo pilastro della Fiera Ice Arena, con le parole del presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Andrea Gios. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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