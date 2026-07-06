Sono iniziati i lavori per la Fiera Ice Arena, una nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho. La posa del primo pilastro è avvenuta oggi, segnando l'apertura ufficiale del cantiere. L'opera è stata realizzata con un investimento di 7 milioni di euro finanziato interamente da Fondazione Fiera Milano. La struttura sarà destinata a ospitare eventi dedicati agli sport invernali e si inserisce nel progetto di sviluppo legato a Milano-Cortina 2026.

Rho, 6 lug. - (Adnkronos) - Con la posa del primo pilastro avvenuta oggi prendono ufficialmente il via i lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho grazie a un investimento di 7 milioni di euro interamente sostenuti da Fondazione Fiera Milano. L'impianto sarà operativo dal prossimo ottobre e, in occasione dell'avvio del cantiere, è stata presentata la società che lo avrà in gestione, completando così il percorso che accompagna il progetto dalla fase di ideazione a quella di realizzazione e futura gestione. All'avvio del cantiere erano presenti il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Al via i lavori della Fiera Ice Arena, dà forma alla legacy di Milano-Cortina 2026

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FFM, AL VIA CANTIERE FIERA ICE ARENA RHO: A OTTOBRE PRIMO MATCH HOCKEY MILANO

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