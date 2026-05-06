Arena hockey | la Gdf a Palazzo Marino per i costi extra dell’impianto

La Guardia di Finanza si è recata presso il municipio di Milano per esaminare le spese sostenute per l'impianto di hockey su ghiaccio. La richiesta avanzata dalla multinazionale coinvolta nell'accordo è di circa 80 milioni di euro superiore rispetto alle stime fornite dall'amministrazione comunale. L'intervento fa parte di un'indagine sulle differenze tra i costi dichiarati e quelli calcolati ufficialmente.

? Cosa scoprirai Perché la richiesta della multinazionale differisce di 80 milioni dai calcoli comunali?. Chi deve pagare gli extra costi dell'arena invece dello Stato?. Come ha fatto la Guardia di Finanza a intervenire a Palazzo Marino?. Quali conseguenze avrà l'istruttoria della Corte dei Conti sui fondi pubblici?.? In Breve Evd Milan Srl chiede 134 milioni di euro per extra costi impianto.. Tecnici di Palazzo Marino stimano scostamento di poco oltre 50 milioni.. Paolo Evangelista guida istruttoria contabile della Procura regionale della Lombardia.. Verifiche mirano a prevenire danni erariali per fondi pubblici olimpici.. La Guardia di Finanza ha effettuato stamattina un controllo presso Palazzo Marino per acquisire documenti relativi all’Arena Santa Giulia e ai presunti danni erariali legati ai costi dell’hockey su ghiaccio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arena hockey: la Gdf a Palazzo Marino per i costi extra dell’impianto Notizie correlate Arena Santa Giulia, la Corte dei conti indaga sugli extra costi e ipotizza il danno erariale: gdf a Palazzo MarinoLa guardia di finanza, su delega della procura regionale della Corte dei conti della Lombardia, sta acquisendo documenti a Palazzo Marino nell'ambito... Guarda di Finanza a Palazzo Marino per gli extra costi dell’Arena a Santa GiuliaSono in corso acquisizioni di documenti da parte della Guardia di Finanza negli uffici della direzione generale del Comune di Milano, a Palazzo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Guardia di finanza a Palazzo Marino: ipotesi danno erariale per l'arena di hockey delle Olimpiadi; Arena Santa Giulia, la Corte dei conti indaga sugli extra costi e ipotizza il danno erariale: gdf a Palazzo Marino; Milano, Gdf a Palazzo Marino per extracosti dell'Arena di Santa Giulia; Milano, la Corte Conti indaga sugli extra costi dell'Arena di Santa Giulia: l'ipotesi è quella del danno erariale. Arena Santa Giulia, la Corte dei conti indaga sugli extra costi e ipotizza il danno erariale: gdf a Palazzo MarinoLa guardia di finanza, su delega della procura presso la Corte dei conti della Lombardia, sta acquisendo documenti presso il Comune di Milano nell'ambito di un'indagine contabile ... milanotoday.it Guardia di finanza a Palazzo Marino: ipotesi danno erariale per l'arena di hockey delle OlimpiadiA fine febbraio scorso, era emerso da notizie di stampa che Evd Milan Srl, del gruppo Eventim avrebbe richiesto 134 milioni di euro di extra costi rispetto a quelli preventivati, da coprire con fina ... msn.com "Casa ai lavoratori", il bando di Palazzo Marino toglie alloggi popolari ai più poveri per darli agli occupati in difficoltà. E le aziende ringraziano - facebook.com facebook "Casa ai lavoratori", il bando di Palazzo Marino toglie alloggi popolari ai più poveri per darli agli occupati in difficoltà. E le aziende ringraziano x.com