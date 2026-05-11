La Nato guarda al fianco Sud Meloni | Tra le priorità sicurezza energetica e infrastrutture critiche

Durante l’incontro dell’Assemblea parlamentare della Nato, si è discusso di rafforzare la presenza al fronte sud, con particolare attenzione alla sicurezza energetica e alle infrastrutture critiche. La premier italiana ha sottolineato l’importanza di anticipare le minacce in queste aree, considerando le sfide attuali e le priorità di difesa. La riunione ha visto confronti tra rappresentanti di vari paesi membri sulle strategie da adottare per garantire una maggiore stabilità nella regione.

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“ Anticipare “. È questa la parola chiave che attraversa l’incontro dell’ Assemblea parlamentare della Nato. Anticipare le crisi prima che diventino emergenze, le minacce prima che arrivino alle frontiere, gli shock energetici prima che colpiscano imprese e famiglie. Ma per farlo, è il messaggio che Roma consegna agli Alleati, bisogna guardare al Mediterraneo. “L’Italia ha da sempre sostenuto l’importanza del fianco sud della Nato non per convenienza geografica, ma per convinzione strategica”, ricorda anche Giorgia Meloni. Occhi al Mediterraneo. Il saluto del presidente del Consiglio serve da cornice, ma il punto politico riguarda l’Alleanza nel suo insieme.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Nato guarda al fianco Sud, Meloni: “Tra le priorità sicurezza energetica e infrastrutture critiche” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meloni a Cipro: tra alleanza USA e priorità energetica, la strategia?? Cosa sapere Meloni a Cipro conferma l'alleanza con gli USA e nega contatti con Trump. Flessibilità, resilienza, sicurezza: le infrastrutture “intelligenti” possono far correre la transizione energeticaL’innovazione nel settore energetico si sta progressivamente consolidando sul fronte della trasformazione strutturale delle reti in un cardine sempre... Argomenti più discussi: BASTA SPAGNA, TRUMP GUARDA AL MAROCCO; Quale futuro per NATO e UE – Alessandro Politi a La Penna nel Fianco; Inaugurata la rotatoria riqualificata di Guarda bassa; FONDO NUOVI NATI: GIÀ 17MILA ISCRITTI IN REGIONE. Dopo l’Ucraina il rischio escalation: l’intelligence olandese guarda al confronto con la Nato x.com Sono l'unica persona nel 2026 che guarda attivamente opera su laserdisc e VHS? reddit Dopo l’Ucraina il rischio escalation: l’intelligence olandese guarda al confronto con la NatoAnalisi dell’intelligence olandese indicano che Mosca, dopo il conflitto ucraino, potrebbe rigenerare capacità militari e testare la coesione Nato con operazioni limitate e pressione strategica multil ... ilgiornale.it