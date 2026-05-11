Il presidente del consiglio ha partecipato a un incontro alla NATO, sottolineando l'importanza del fianco Sud per la difesa collettiva dell’Alleanza. Durante l’intervento, sono stati affrontati i cambiamenti nel ruolo del Mediterraneo nella strategia di sicurezza dell’organizzazione. È stato inoltre discusso come la sicurezza energetica sia diventata una priorità per il paese, influenzando le decisioni politiche e militari in relazione alla regione.

? Punti chiave Come cambierà il ruolo del Mediterraneo nella difesa della NATO?. Perché la sicurezza energetica è diventata una priorità strategica per Roma?. Quali nuove responsabilità assumerà l'Italia nel quadrante del fianco Sud?. Cosa comporta il passaggio dalla diplomazia preventiva alla difesa attiva?.? In Breve Celebrazione trentesimo anniversario Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea Parlamentare NATO.. Missioni diplomatiche Meloni in Nord Africa, Golfo e Asia centrale per diversificazione energetica.. Integrazione sicurezza energetica e protezione infrastrutture critiche nel calcolo strategico dell'Alleanza.. Nuova architettura di cooperazione pragmatica basata su interessi convergenti nel Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni alla NATO: il fianco Sud è un pilastro per la difesa comune

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