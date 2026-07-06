Vi chiedo 100mila euro | Bobby Solo annulla il concerto per i moscerini e contrattacca

Sabato sera, il concerto di Bobby Solo alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago è stato annullato all'ultimo momento. Il cantante ha chiesto 100mila euro e ha contrattaccato, lasciando il palco vuoto e i fan senza spettacolo. L’evento, parte del Festival dei Tramonti, si è concluso senza esibizione, con il pubblico che ha assistito allo spazio vuoto. Nessuna esibizione si è svolta, e il pubblico è rimasto deluso.

Un concerto che non si è mai tenuto, un palco abbandonato nel pomeriggio e centinaia di fan rimasti delusi. È quanto accaduto sabato sera alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, dove Bobby Solo avrebbe dovuto esibirsi nel finale della quarta edizione del Festival dei Tramonti. Il motivo dell’annullamento dell’ultimo minuto ha dell’incredibile: una vera e propria invasione di moscerini acquatici, tecnicamente chiamati chironomidi, che ha reso impossibile l’esibizione. Si tratta di insetti che nell’aspetto ricordano le zanzare, ma non pungono, anche se la loro presenza massiccia può essere fastidiosa. La vicenda – che potrebbe essere un remake di Phenomena, il celebre horror entomologico di Dario Argento – è stata raccontata direttamente dal cantante, che a 81 anni si è trovato ad affrontare una situazione del tutto inaspettata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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