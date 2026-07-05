Bobby Solo ha annullato il concerto previsto sul lago Trasimeno a causa di un’invasione di moscerini, che ha causato la cancellazione dell’evento. I fan erano già in viaggio quando è stata comunicata la decisione. La presenza di chironomidi nel lago è nota, ma questa volta il problema ha portato alla cancellazione dello spettacolo. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi specifici dell’annullamento.

Castiglione del Lago, 05 luglio 2026 – Che la presenza di chironomidi, ovvero di moscerini, sia un problema sul lago Trasimeno è risaputo. Ma adesso i fastidiosi insetti sono anche al centro di un caso. Sì perché Bobby Solo, che avrebbe dovuto esibirsi sabato 4 luglio a Castiglione del Lago nell’ambito del Festival dei Tramonti, ha deciso di annullare tutto proprio a causa degli insetti stessi. “L’artista ha fatto tutto di sua volontà, non avvisando l’organizzazione e lasciando Castiglione del Lago ”, dicono dal Festival. Tutto sarebbe accaduto nel pomeriggio di sabato, mentre i fan stavano già arrivando alla Rocca del Leone, la location stabilita per il concerto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troppi moscerini, Bobby Solo annulla il concerto: “L’artista se n’è andato”. Ma i fan stavano già arrivando

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