Il vertice Nato si terrà martedì pomeriggio ad Ankara, con la presenza di tutti i capi di Stato e di governo dei paesi membri. Al centro delle discussioni ci saranno le spese militari e le forniture di armi. Il ministro della Difesa ha dichiarato che gli impegni presi devono essere rispettati. L'incontro si svolge in un momento di tensione, con l’obiettivo di definire come proseguire l’alleanza.

L’appuntamento per il vertice è per martedì pomeriggio, ad Ankara. Ed è attesissimo, perché saranno presenti tutti i capo di Stato e di governo dei paesi aderenti e perché si dovrà in pratica decidere come far proseguire un’alleanza storica che negli ultimi mesi sta pericolosamente scricchiolando. Sono settimane che gli esperti e gli sherpa dei governi si consultano per evitare che si arrivi a uno scontro sul tema dei temi: quanto deve finanziare ciascuno per la difesa comune. Per dirla con le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, il vertice «è stato costruito per andare bene». Gli impegni «saranno rispettati e ogni Paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ad Ankara il vertice Nato su spese e armi, Crosetto: «Gli impegni si rispettano»

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