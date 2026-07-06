Venezia 83 George Clooney riceverà il Leone d’oro alla carriera

Con un annuncio ufficiale Barbera, direttore artistico dellaMostra del Cinema di Veneziaha rivelato che in occasione della kermesse verrà consegnato il Leone d’oro alla carriera aGeorge Clooney.L’attore proprio lo scorso anno era stato a Venezia per presentare il filmJay Kelly.Dunque l’attore americano è pronto a tornare in laguna ma stavolta il premio sarà assicurato e soprattutto sarà una consacrazione della sua grande carriera. Ha risposto con entusiasmoGeorge Clooneyalla nomina per il premio: “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d’Oro è un onore immenso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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