Mostra Venezia | a George Clooney il Leone d' oro alla Carriera**

A Venezia, durante la 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sarà consegnato il Leone d’oro alla carriera a un attore statunitense. La premiazione avverrà nel corso dell’evento, che si terrà dal 2 al 12 settembre. La decisione è stata annunciata nelle scorse ore e riguarda un professionista noto per i ruoli cinematografici, nonché per il lavoro come regista e produttore.

Roma, 6 lug.(Adnkronos) - È stato attribuito a George Clooney, attore, regista e produttore statunitense, il Leone d'oro alla carriera dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. "Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così", dichiara Clooney nell'accettare il riconoscimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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