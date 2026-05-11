In vista dei Campionati Mondiali di Nacra 17, che si terranno nella baia di Quiberon dal 12 al 17 maggio, gli equipaggi italiani più attesi sono quelli di Ugolini e Giubilei. I due velisti sono considerati tra i favoriti per la conquista del titolo, mentre sono assenti i rappresentanti di altri equipaggi che solitamente partecipano a queste competizioni. La competizione coinvolgerà numerosi equipaggi provenienti da diverse nazioni.

Saranno Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei a rappresentare l’equipaggio di punta della flotta azzurra in occasione degli imminenti Campionati Mondiali di Nacra 17, in programma nella baia di Quiberon da martedì 12 a domenica 17 maggio. Tutto pronto dunque per la rassegna iridata del catamarano misto foiling, dopo i primi due eventi del Sailing Grand Slam 2026 andati in scena nelle scorse settimane a Palma di Maiorca e Hyeres. L’Italia si affida ai vice-campioni del mondo e d’Europa in carica per provare a tornare sul trono mondiale della specialità a due anni di distanza dall’ultima volta, quando furono Ruggero Tita e Caterina Banti ad imporsi nelle acque francesi di La Grande Motte completando la tripletta (dal 2022 al 2024) e conquistando il quarto oro della carriera ai Mondiali.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei tra i favoriti per il titolo mondiale nel Nacra 17. Assenti Tita/Banti

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