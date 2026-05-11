Vela Ugolini Giubilei tra i favoriti per il titolo mondiale nel Nacra 17 Assenti Tita Banti
In vista dei Campionati Mondiali di Nacra 17, che si terranno nella baia di Quiberon dal 12 al 17 maggio, gli equipaggi italiani più attesi sono quelli di Ugolini e Giubilei. I due velisti sono considerati tra i favoriti per la conquista del titolo, mentre sono assenti i rappresentanti di altri equipaggi che solitamente partecipano a queste competizioni. La competizione coinvolgerà numerosi equipaggi provenienti da diverse nazioni.
Saranno Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei a rappresentare l’equipaggio di punta della flotta azzurra in occasione degli imminenti Campionati Mondiali di Nacra 17, in programma nella baia di Quiberon da martedì 12 a domenica 17 maggio. Tutto pronto dunque per la rassegna iridata del catamarano misto foiling, dopo i primi due eventi del Sailing Grand Slam 2026 andati in scena nelle scorse settimane a Palma di Maiorca e Hyeres. L’Italia si affida ai vice-campioni del mondo e d’Europa in carica per provare a tornare sul trono mondiale della specialità a due anni di distanza dall’ultima volta, quando furono Ruggero Tita e Caterina Banti ad imporsi nelle acque francesi di La Grande Motte completando la tripletta (dal 2022 al 2024) e conquistando il quarto oro della carriera ai Mondiali.🔗 Leggi su Oasport.it
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