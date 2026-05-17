Vela | Menzies Lee Rush trionfano ai Mondiali 49er Anderson Edland sorridono in campo femminile
Si sono conclusi i Campionati Mondiali 2026 di vela, tenuti sulle acque di Quiberon in Francia. Nella categoria 49er, i neozelandesi Seb Menzies e George Lee Rush hanno conquistato il primo posto, mentre nel settore femminile le norvegesi Pia Dahl Anderson e Nora Edland hanno ottenuto la vittoria. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da diversi paesi, con le gare che si sono svolte nel rispetto delle regole e delle norme sportive stabilite.
Si concludono con il trionfo dei neozelandesi Seb MenziesGeorge Lee Rush e delle norvegesi Pia Dahl AndersonNora Edland i Campionati Mondiali 2026 di vela riservati alla classe 49er e 49Fx appena conclusi in Francia, precisamente sulle acque di Quiberon. L’equipaggio oceanico, già in testa dopo la giornata di ieri, ha conservato il vantaggio chiudendo i conti con 31.0 punti netti, sei meno degli austriaci Kenau Prettner-Jakob Flachberger, secondi a quota 37.0, stesso score dei neerlandesi Bart Lambriex van AanholtFloris van de Werken, piazzatisi sul gradino più basso del podio. Hanno chiuso invece al quarto posto i tedeschi Jakob MeggendorferAndreas Spranger, quarti con 41. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Vela, Pezzilli/Torroni in lotta per accedere alla Gold Fleet ai Mondiali 49er. Nessuna regata per i Nacra 17Va in archivio una seconda giornata in formato ridotto a causa del meteo ai Campionati Mondiali 2026 delle classi olimpiche acrobatiche (doppio...
Vela: Germani/Bertuzzi in top 10 dopo sei regate ai Mondiali 2026. Giornata difficile per la classe 49erRientrano in top 10 Jana Germani-Giorgia Bertuzzi al termine della terza giornata di competizioni sulle acque di Quiberon, località della Francia che...
Seb Menzies and George Lee Rush have picked up their new international campaign right where they left off last season — near the front of the fleet — after an impressive opening day at the 49er, 49erFX and Nacra 17 World Championships in Quiberon T - Facebook facebook