Vela | Menzies Lee Rush trionfano ai Mondiali 49er Anderson Edland sorridono in campo femminile

Si sono conclusi i Campionati Mondiali 2026 di vela, tenuti sulle acque di Quiberon in Francia. Nella categoria 49er, i neozelandesi Seb Menzies e George Lee Rush hanno conquistato il primo posto, mentre nel settore femminile le norvegesi Pia Dahl Anderson e Nora Edland hanno ottenuto la vittoria. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da diversi paesi, con le gare che si sono svolte nel rispetto delle regole e delle norme sportive stabilite.

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