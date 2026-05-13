Vela Pezzilli Torroni in lotta per accedere alla Gold Fleet ai Mondiali 49er Nessuna regata per i Nacra 17

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda giornata dei Campionati Mondiali 2026 delle classi olimpiche acrobatiche si conclude con alcune variazioni nel programma a causa delle condizioni meteorologiche. Per il doppio maschile 49er, Pezzilli e Torroni sono ancora in corsa per l’accesso alla Gold Fleet, mentre nel doppio femminile 49erFX nessuna regata è stata disputata. Il catamarano misto Nacra 17 non ha disputato alcuna prova durante questa giornata.

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Va in archivio una seconda giornata in formato ridotto a causa del meteo ai Campionati Mondiali 2026 delle classi olimpiche acrobatiche (doppio maschile 49er, doppio femminile 49erFX e catamarano misto Nacra 17). Nella baia di Quiberon, in Bretagna, il forte vento ha consentito lo svolgimento di due delle tre regate previste da programma per i 49er mentre le altre flotte non sono scese in acqua. Day-2 in chiaroscuro per i colori azzurri, in attesa delle tante prove pianificate per domani in cui le classifiche potranno subire degli scossoni importanti in vista del ricompattamento al termine delle qualifiche. I giovani romagnoli Lorenzo...🔗 Leggi su Oasport.it

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