La quarta edizione del festival di arti performative Humana Natura si terrà in Valle Imagna e Val Brembilla, con inizio venerdì 24 all’oratorio di Berbenno. La manifestazione sarà aperta con una festa organizzata dalla Pro Loco, che include una cena a base di casoncelli. L’evento proseguirà nei giorni successivi con spettacoli e performance nelle due valli.

Tutto pronto per la quarta edizione di Humana Natura, il festival di arti performative in Valle Imagna e Val Brembilla che comincia venerdì 24 all’oratorio di Berbenno con la festa della Pro Loco e cena a base di casoncelli. A seguire, alle 20.30, spettacolo teatrale con la compagnia Don’t the cat, prodotto da La Generale de Theatre di Parigi, con «La beaute de l’humanite», fra il teatro e la clowneria. L’indomani, dalle 16.30 in biblioteca a Berbenno «Un salvadanaio sciropposo di pesche, otto vibrazioni», con la presentazione dei libri di MariCeleste Criniti e Massimiliano Scabeni. A Laxolo di Val Brembilla, il 26 nell’ex scuola, lettura drammatizzata con l’iniziativa «Voci nel buio - leggere ‘La Lucina’», opera di Antonio Moresco. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Valle Imagna e Val Brembilla, in arrivo la quarta edizione del festival di arti performative Humana Natura

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