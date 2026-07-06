In alcuni comuni della Valle Camonica sono stati adottati divieti di utilizzo dell’acqua potabile a causa della siccità. La regione si trova in una condizione di grave carenza idrica, con il lago d’Iseo che si abbassa ulteriormente per permettere l’irrigazione dei campi. La situazione è critica e le autorità locali stanno limitando l’uso dell’acqua per far fronte alla scarsità. La crisi idrica riguarda sia la valle sia il lago.

Ponte di Legno (Brescia) - La Valcamonica e il lago d’Iseo hanno sete. Se da una parte il Sebino è sempre più basso anche per consentire di irrigare i campi, dall’altro nella valle più grande del bresciano alcuni comuni stanno cominciando a chiudere i rubinetti, limitando fortemente il consumo di acqua potabile. A guidare la mappa dell’emergenza idrica è il Comune di Piancogno che, nonostante sia stato il primo in assoluto a correre ai ripari varando un’ordinanza anti-spreco lo scorso 21 marzo, a distanza di oltre tre mesi si trova ancora in piena crisi. I temporali dell’ultima settimana hanno concesso solo una tregua temporanea. Sebbene la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valle Camonica sull’orlo dell’emergenza idrica: limitato l’uso dell’acqua

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