Fine dell’emergenza idrica acqua di nuovo potabile in tutta la provincia di Chieti

L’emergenza idrica nella provincia di Chieti si è conclusa, e l’acqua è tornata ad essere potabile in tutte le zone interessate. Nei giorni scorsi, molte aree erano state colpite da problemi di approvvigionamento, ma ora le forniture sono state ripristinate completamente. La società di gestione ha comunicato la fine dell’interruzione, rassicurando sulla normalizzazione del servizio idrico nel territorio.

Si chiude l’emergenza idrica che nei giorni scorsi ha interessato gran parte del territorio servito da Aca. L’azienda traccia un bilancio delle operazioni effettuate e annuncia il progressivo ritorno alla normalità, mentre la Asl Lanciano Vasto Chieti conferma il ripristino della potabilità.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Chieti, acqua di nuovo potabile in tutta la città: revocati gli ultimi divieti Leggi anche: Acqua di nuovo potabile in tutta Viterbo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Emergenza idrica, 9 le autobotti in funzione. Adduttrice, Nel fine settimana acqua ai primi comuni; Emergenza idrica, a Capo di Ponte ordinanza per limitare l’uso dell’acqua e chiusure notturne a Cemmo; Finalmente l’acqua torna potabile quasi ovunque, ma la comunicazione dell’emergenza è un corto circuito; Confartigianato sull'emergenza idrica: Criticità nella gestione, serve una riduzione delle tariffe per le imprese. Aca su fine emergenza idrica: Ora una rete più efficiente e sicuraA conclusione dei giorni complessi legati all’interruzione del servizio idrico, ACA S.p.A. traccia un bilancio delle attività svolte e guarda al progressivo ritorno alla normalità su tutto il territor ... rete8.it Sola (M5s) sull'emergenza idrica: Un cortocircuito istituzionale e comunicativo senza precedentiSecondo il capogruppo pentastellato si è creata una situazione di totale incertezza e disorientamento, che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni ... ilpescara.it Fine primo tempo #NapoliLazio 0-1 #ForzaNapoliSempre facebook La guerra ha accelerato la fine della teocrazia, già trasfigurata dalla graduale eclissi del ‘clero combattente’. Il potere è ora in mano alla fazione intransigente dei pasdaran. Nicola Pedde nel numero in edicola, "In trappola" x.com